Делегация ООН прибыла в Приднестровье

Тирасполь, , 14:43 — REGNUM В Тирасполь прибыла делегация Организации Объединенных Наций (ООН) во главе с советником по вопросам мира и развития Кристиной Енссен. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

Приднестровью жить! Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что представителей ООН принял замглавы МИД Приднестровья Александр Стецюк. Он сообщил о ситуации в регионе и сложностях в отношениях Кишинёва и Тирасполя.

«В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию в энергетической сфере, а также возможные сценарии развития и недопущение гуманитарных кризисов в Приднестровье», — говорится в сообщении.

Напомним, 22 ноября глава ПМР Вадим Красносельский направил в ООН и ОБСЕ письмо, в котором сообщил о «глубоком кризисе» в отношениях Приднестровья и Молдавии. Он отметил, что молдавская сторона блокирует импорт лекарств и продуктов, а с ноября присваивает часть газа, который поступает из России для ПМР.

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