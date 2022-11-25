Минск, 25 ноября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Необходимо «сжать зубы» и работать, чтобы не пришлось защищать Белоруссию с оружием в руках. Об этом, как сообщает Белорусское телеграфное агентство (БелТА), заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по развитию АПК Гомельской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Именно так остро сегодня стоит вопрос. Вы в Гомельской области это почувствовали: это тут рядом с вами. Так это просто запашок понюхали, — заявил белорусский лидер. — Не хочется, чтобы наши дети взяли ружье и пошли защищать свою страну».

Президент отметил, что если кому-то хочется с оружием в руках защищать страну, то власти «всем обеспечат». Он также призвал «сжав зубы работать и выдавать результат».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Белоруссии рассказал о своем видении свободы и независимости для жителей страны.

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