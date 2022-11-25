Москва, , 14:17 — REGNUM Сегодня, 25 ноября, по состоянию на 12.40 по мск январский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,52%, до $86,64 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

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«Февральский фьючерс, который скоро станет основным, почти синхронно прибавляет 1,53%, торгуясь по $86,54. На рынке опционов тем временем растут ставки на то, что к весне нефть будет торговаться выше $115 или даже $140 за баррель.

Впрочем, это рынок спекулятивный, и ориентироваться на него нужно с большой осторожностью. Тем временем ЕС всё никак не придет к консенсусу о том, на каком уровне должен быть установлен потолок цен на российскую нефть.

В связи с этим крупные игроки заняли выжидательную позицию, не желая принимать на себя серьезные риски. Сегодня рынок ждет публикации данных по количеству работающих буровых в США и Канаде.

Возможно, сейчас инвесторы попытаются продвинуть котировки к верхней границе коридора $85-90 за баррель», — пояснил эксперт.

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