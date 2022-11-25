Москва, 25 ноября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В России введены дополнительные гарантии сохранения трудового стажа для мобилизованных граждан, принимающих участие в специальной военной операции. Об этом во время парламентского диалога в Совете Федерации 25 ноября сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает корреспондент ИА REGNUM.

t. me/glebnikitin_nn Мобилизованные

«С точки зрения трудового стажа, на сегодняшний день те граждане, которые участвуют в СВО, по ним один рабочий день засчитывается за два», ― пояснил глава Минтруда России.

Он отметил, что это позволит людям увеличить трудовой стаж, а в перспективе это скажется и на их пенсионном обеспечении.

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Котяков также напомнил, что в соответствии с поправками в Трудовой кодекс РФ, за мобилизованным гражданином сохраняется рабочее место.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре президент России Владимир Путин подписал закон о льготах для мобилизованных и участников специальной военной операции, а также закон о дополнительных трудовых гарантиях мобилизованным государственным гражданским служащим.

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Изменения предполагают сохранение рабочих мест за гражданами, призываемыми на военную службу в рамках частичной мобилизации, и за добровольцами, которые готовы заключить контракт и принять участие в специальной военной операции. Также предусматриваются дополнительные гарантии для членов семей мобилизованных граждан и добровольцев.