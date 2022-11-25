Число погибших из-за землетрясения в Индонезии выросло до 310 человек

Джакарта, , 14:15 — REGNUM Число погибших в результате землетрясения магнитудой 5,6 в Чианджуре, Западная Ява, увеличилось до 310 человек, сообщает Detik.

Землетрясение в Индонезии UCL Mathematical & Physical Sciences

«Число погибших на сегодняшний день составило 310 человек, ещё 24 человека числятся пропавшими без вести», — говорится в заявлении агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник 21 ноября в индонезийском округе Чианджур, расположенном на острове Ява.

Как сообщало ИА REGNUM, афтершоки магнитудой 4,1 потрясли Чианджур и прилегающие районы утром 25 ноября.

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