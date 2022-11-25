Столтенберг заявил, что двери НАТО для киевского режима продолжают быть открытыми

Брюссель, , 14:15 — REGNUM Для режима Киева остаются открытыми двери Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 25 ноября заявил на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг Magnus Fröderberg

«Двери НАТО открыты. И это не только на словах, мы показали это в [наших] действиях», — сказал он.

Также Столтенберг уточнил, что в течение последних лет НАТО приняла в свой состав Черногорию и Северную Македонию, а в текущем году пригласила в альянс Финляндию и Швецию

«Этими решениями мы продемонстрировали, что двери НАТО открыты и что у России нет вето на расширение НАТО. Это сообщение касается и [Киева]», — пояснил генсек НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ходе своего заседание в Бухаресте главы министерств иностранных дел стран — участниц НАТО, возможно, примут решение о расширении нелетальной помощи режиму Киева.