Москва, 25 ноября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Российский боксёр, чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Дмитрий Бивол рассматривает вариант проведения боя-реванша с мексиканцем Саулем Альваресом в сентябре–октябре 2023 года. Об этом 25 ноября сообщили в команде спортсмена.

(сс) WorldSeriesBoxing Дмитрий Бивол

Отмечается, что в мае соперником Бивола может стать британский боксёр Джошуа Буатси.

«При этом реванш с Альваресом может рассматриваться на сентябрь–октябрь», — приводит ТАСС слова представителя команды Бивола.

Напомним, 8 мая Бивол победил Альвареса единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии WBA. 6 ноября он единогласным решением судей победил мексиканца Хильберто Рамиреса.