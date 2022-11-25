Москва, , 14:12 — REGNUM Сегодня, 25 ноября, по состоянию на 12:30 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,23%, до 60,51 рубля. Евро теряет 0,23%, отступая до 62,95 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Евро Santeri Viinamäki

«24 ноября котировки евро на российском валютном рынке существенно подросли, отыгрывая динамику международного валютного рынка.

Инвесторы переоценивают риски ужесточения монетарной политики ФРС США — несмотря на ястребиную риторику, экономическая статистика всё больше говорит о том, что дальнейшее удорожание кредитования негативно скажется на американской экономики.

Фактор налогового периода в России в свою очередь перестает поддерживать российскую валюту — сегодня последний день.

Вероятно, в ближайшее время можно будет увидеть дальнейшее укрепление евро к рублю при сохранении боковой динамики в паре рубля с долларом», — предполагает эксперт.

Читайте также: Курс рубля несколько дней сохраняет v-образное движение