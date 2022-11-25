В МИД РФ назвали НАТО соучастником преступлений киевского режима
Захарова: НАТО — соучастник преступлений киевского режима
Москва,
25 ноября 2022, 14:11 — REGNUM НАТО является соучастником преступлений киевского режима, сообщила 25 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова.
НАТО
Иван Шилов © ИА REGNUM
«НАТО — соучастник преступлений киевского режима», — написала она в телеграм-канале.
Таким образом она прокомментировала слова генсека альянса Йенса Столтенберга о том, что НАТО значительно расширило производство в Восточной Европе вооружения и боеприпасов советских образцов, необходимы Киеву.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.