Москва, 25 ноября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. НАТО является соучастником преступлений киевского режима, сообщила 25 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«НАТО — соучастник преступлений киевского режима», — написала она в телеграм-канале.

Таким образом она прокомментировала слова генсека альянса Йенса Столтенберга о том, что НАТО значительно расширило производство в Восточной Европе вооружения и боеприпасов советских образцов, необходимы Киеву.