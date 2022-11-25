Росавиация открыла дополнительный отбор авиакомпаний для полётов по РФ
Росавиация объявила дополнительный отбор авиакомпаний для предоставления субсидий на полеты по Росси
Москва,
25 ноября 2022, 14:07 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта объявило дополнительный отбор авиакомпаний для предоставления им субсидий на поддержку полётов по России, сообщается 25 ноября на сайте Росавиации.
Эта мера господдержки позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне 2021 года и предоставить гражданам России доступные авиаперелеты.
Отмечается, что общая экономия средств федерального бюджета после подведения промежуточных результатов составит 235, 25 млн рублей. Заявки от авиакомпаний на участия в отборе принимаются до 2 декабря.
Как сообщало ИА REGNUM, ограничения на полёты в 11 российских аэропортов продлеваются до 3 декабря.
Читайте подробнее: Росавиация продлила режим ограничений в 11 аэропортах до 3 декабря
История вопроса
Авиаперевозками называют перевозки пассажиров и транспортировку грузов воздушным транспортом. Хотя первые пассажирские самолеты были построены ещё до Первой мировой войны, лишь в 30-е годы перелеты стали более-менее массовым явлением. В 50-60-е годы старые поршневые самолеты активно начали вытеснять реактивные, благодаря чему стала резко расти средняя скорость перелетов. Своего пика эта тенденция достигла в конце 60-х, когда были созданы сверхзвуковые пассажирские самолеты Ту-144 и "Конкорд". Однако из-за низкой экономичности, а также шумности они были сняты с эксплуатации без замены, а авиакомпании сосредоточились на снижении затрат.
Региональные и районные авиаперевозки в России являются отдельной и болезненной темой. Развитая ранее малая авиация в СССР с развалом Союза фактически прекратила свое существование. С нулевых годов делаются попытки её возрождения. Несмотря на это, а также на заявления чиновников о жизненной необходимости легких пассажирских и грузовых самолетов из-за отсутствия дорог на большей части территории Сибири и Дальнего Востока, малая авиация остаётся зачастую единственным видом транспорта в этих районах.