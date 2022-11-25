МИД Азербайджана вызвал посла Нидерландов
МИД Азербайджана выразил послу Нидерландов недовольство позицией Амстердама
Баку,
25 ноября 2022, 14:28 — REGNUM Посла Нидерландов в Баку Паулину Эйзем вызвали в министерство иностранных дел Азербайджана, где ей было высказано недовольство по поводу позиции Амстердама относительно армяно-азербайджанских отношений. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
Нидерланды
(сс) hanspetersmits
Сообщается, посла вызвали из-за письма министра иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, которое тот ранее отправил в Баку. В нём вооружённые силы Азербайджана были обвинены в военных преступлениях.
«На встрече было отмечено, что армянские вооруженные силы учинили беспрецедентные со времен первой карабахской войны массовые убийства азербайджанских солдат и мирных жителей», — сообщили в азербайджанском МИД.
Отмечается, что на территории Нагорного Карабаха, перешедшей под контроль Баку в ходе войны 2020 года, до сих пор находят установленные мины.
История вопроса
Между Арменией и Азербайджаном существует проблема территориального разграничения, так как места компактного проживания двух этносов не совпадают с формальными государственными границами. Дипломатические отношения между двумя странами отсутствуют.
С момента распада Российской Империи между Республикой Армения и Азербайджанской Демократической Республикой началась война. Она была прекращена с образованием СССР в 1922 году, когда были созданы Армянская ССР и Азербайджанская ССР в составе Закавказской СФСР. В советский период конфликт был погашен путём создания автономий и частичного переселения населения спорных районов.
С подъёмом национализма во время «перестройки» в 1987 году конфликт начал разгораться вновь, и после развала СССР в 1991 году перешёл в открытую войну. Война между Арменией и Азербайджаном за находящуюся в глубине территории Азербайджана населённую армянами Нагорно-Карабахскую область продолжалась до 1994 года.
Нагорно-Карабахская область и районы, отделяющие её от территории собственно Армении, остались под контролем армян. Формально непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) в состав Армении не входит. Время от времени на линии разграничения происходят военные столкновения.
Гражданам Армении въезд в Азербайджан запрещён, как и гражданам любых стран, в чьих паспортах имеются отметки о пребывании в НКР.