Баку, 25 ноября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Посла Нидерландов в Баку Паулину Эйзем вызвали в министерство иностранных дел Азербайджана, где ей было высказано недовольство по поводу позиции Амстердама относительно армяно-азербайджанских отношений. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

(сс) hanspetersmits Нидерланды

Сообщается, посла вызвали из-за письма министра иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, которое тот ранее отправил в Баку. В нём вооружённые силы Азербайджана были обвинены в военных преступлениях.

«На встрече было отмечено, что армянские вооруженные силы учинили беспрецедентные со времен первой карабахской войны массовые убийства азербайджанских солдат и мирных жителей», — сообщили в азербайджанском МИД.

Отмечается, что на территории Нагорного Карабаха, перешедшей под контроль Баку в ходе войны 2020 года, до сих пор находят установленные мины.