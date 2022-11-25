Брюссель, 25 ноября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. О введении потолка цен на нефть и газ из России не сумели договориться министры энергетики стран Европейского союза. Об этом 25 ноября сообщает эстонская еженедельная газета Postimees.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Сообщается, что участники встречи посчитали ранее предложенные меры неэффективными, а представители Польши и Испании назвали план «шуткой».

По словам министра промышленности Чехии Йозефа Сикела, следующая встреча запланирована на 13 декабря.

Отметим, что часть членов организации считают потолок цен на нефть слишком высоким, а другая часть — слишком низким. При этом ценовое ограничение на российскую нефть должно вступить в силу уже 5 декабря.

Журналисты отмечают, что шесть из 27 стран ЕС выступили против введения потолка цен, предложенного «Большой семеркой» (G7).

Между тем, по мнению специалиста департамента стратегических исследований Total Research Николая Вавилова, Россия не ощутит ущерба от потолка цен на нефть.

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