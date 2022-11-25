Военным, несущим службу на востоке Польши, повысили зарплаты

Варшава, , 14:02 — REGNUM Заработная плата военных, которые несут службу на восточной границе Польши, будет увеличена. Такое решение приняло польское министерство национальной обороны, сообщил глава ведомства Мариуш Блащак.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я подписал распоряжение о финансовых доплатах солдатам, которые несут службу в боевых частях и подразделениях поддержки, находящихся на востоке Польши [на границе с Белоруссией]», ― указал в сообщении в Twitter глава минобороны.

Он уточнил, что военнослужащие получат по 450 злотых (около $100) в месяц.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе текущего года министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что солдаты, которые служили на границе с Белоруссией во время миграционного кризиса, могут воспользоваться бесплатной реабилитацией в военном учебном центре Мрангово.

Он подчеркнул, что это не единственная форма поддержки, оказываемая военным. Для них также создан Центр помощи семьям, который оказывает юридическую и пастырскую помощь».

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Напомним, с лета прошлого года в Польше фиксировали, что обстановка на белорусско-польской границе усложняется. Причина тому ― рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. В этой связи на границу были направлены 15 тыс. солдат. В настоящее время службу там несут почти 2 тыс. солдат.