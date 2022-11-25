Варшава, 25 ноября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Заработная плата военных, которые несут службу на восточной границе Польши, будет увеличена. Такое решение приняло польское министерство национальной обороны, сообщил глава ведомства Мариуш Блащак.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я подписал распоряжение о финансовых доплатах солдатам, которые несут службу в боевых частях и подразделениях поддержки, находящихся на востоке Польши [на границе с Белоруссией]», ― указал в сообщении в Twitter глава минобороны.

Он уточнил, что военнослужащие получат по 450 злотых (около $100) в месяц.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе текущего года министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что солдаты, которые служили на границе с Белоруссией во время миграционного кризиса, могут воспользоваться бесплатной реабилитацией в военном учебном центре Мрангово.

Он подчеркнул, что это не единственная форма поддержки, оказываемая военным. Для них также создан Центр помощи семьям, который оказывает юридическую и пастырскую помощь».

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Напомним, с лета прошлого года в Польше фиксировали, что обстановка на белорусско-польской границе усложняется. Причина тому ― рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. В этой связи на границу были направлены 15 тыс. солдат. В настоящее время службу там несут почти 2 тыс. солдат.