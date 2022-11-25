Киевские нацисты подвергли обстрелу Горловку — СЦКК

Горловка, ДНР, , 14:00 — REGNUM Город Горловка в Донецкой Народной Республики (ДНР) подвергся обстрелу вооружённых бандеровских формирований. Об этом 25 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 13:40 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено 12 снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские нацисты обстреляли Майорск в ДНР из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».