Тбилиси, 25 ноября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Врачи выявили тяжёлые металлы при обследовании состояния здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщила врач и руководитель неправительственной организации «Эмпатия» Мариам Джишкариани.

Facebook.com/moc.gov.ge Саакашвили ест в тюрьме

Она вместе с иностранными экспертами проводила экспертизу состояния здоровья бывшего лидера страны. Джишкариани считает, что с большой вероятностью Саакашвили является жертвой интоксикации.

«Мы ожидаем последующих подтверждений этого, — сказала врач журналистам. — Он подвергся пыткам, нечеловеческому обращению, и возможно, была попытка его отравления».

По её словам, в волосах Саакашвили было выявлено три тяжёлых металла.