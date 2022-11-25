Музаев заявил о планах по сортировке регионов на три группы по качеству образования

Москва, , 17:03 — REGNUM Рособрнадзор уже в 2023 году планирует поделить субъекты РФ на три группы в зависимости от эффективности работы и показателей качества образования. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявили в пресс-службе ведомства.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев Government.ru

По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, ведомство скорректирует подходы к оценке эффективности управленческих механизмов в региональных системах образования в рамках новых задач, а также в больше степени переориентирует на российские мониторинги оценку качества образования.

«В создании единой системы оценки качества образования мы продвинулись достаточно далеко, весь спектр мониторингов, которые необходимы, у нас есть», — сказал Музаев.