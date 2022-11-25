Волхов, Ленинградская область, , 13:55 — REGNUM В суперфинал конкурса, который прошел на волховском предприятии компании вышли 13 лучших наставников из всех подразделений Группы «ФосАгро». Представители Кировска, Череповца, Волхова и Балакова боролись за звание победителя в индивидуальных и командных выступлениях.

В первый день конкурсанты презентовали практики, которые помогают им в обучении сотрудников, а затем продемонстрировали свои навыки экспертному совету. Перед участниками стояла цель — обучить членов жюри какому-то навыку и тем самым продемонстрировать, насколько хорошо они умеют применять методы обучения в реальной жизни. Так, команда из Балакова учила технике оригами, кировчане подготовили мастер-класс по новогодним украшениям, череповецкие коллеги научили правильно варить кофе, а наставники из Волхова провели коммуникационную игру.

Жюри оценивало разнообразие приемов и методов обучения, продуманность и эффективность действий, творческий подход и контакт с «обучающимися».

По итогам конкурса лучшим наставником Группы «ФосАгро» в 2022 году признан аппаратчик синтеза цеха по производству аммиака №1 (Череповецкий комплекс АО «Апатит») Сергей Корнейчук.

«Это были два великолепных дня. Мы делились своими знаниями и навыками, познакомились с тем, как видят наставничество наши коллеги. В своей работе я использую пятилистник наставничества — так называются базовые инструменты наставника, в которые входят рассказ, демонстрация, совместная работа, контроль и обратная связь. Также у меня есть авторский метод, суть которого — «от простого к сложному». Важно проводить аналогии между химическими процессами и теми, которые происходят в быту. По этой методике я обучил уже около десяти человек» — рассказал победитель конкурса.

Суперфинал следующего года пройдет в Череповце, на предприятии, которое представлял победитель. А сам Сергей Корнейчук займет место в составе жюри. Точно также было и в этом году. Лучший наставник 2021 года волховчанин Анатолий Рябинин, победив в конкурсе привез суперфинал-2022 в Волхов, и перешел в разряд экспертов. Кстати сегодня на предприятиях «ФосАгро» около полутора тысяч наставников.

«Наставничество — это благородное дело. Сегодня все меняется с большой скоростью, поэтому обучение молодых сотрудников на рабочем месте становится очень актуальным. Вы, наставники, не только транслируете знания, ценности и корпоративную культуру компании, но и направляете сотрудников в нужное русло, поддерживая и помогая им адаптироваться. Люди — главная ценность ФосАгро, и хорошее отношение к работникам должно передаваться по эстафете», — отметил первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков.

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