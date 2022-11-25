Волхов, Ленинградская область, 25 ноября 2022, 13:55 — REGNUM В суперфинал конкурса, который прошел на волховском предприятии компании вышли 13 лучших наставников из всех подразделений Группы «ФосАгро». Представители Кировска, Череповца, Волхова и Балакова боролись за звание победителя в индивидуальных и командных выступлениях.
В первый день конкурсанты презентовали практики, которые помогают им в обучении сотрудников, а затем продемонстрировали свои навыки экспертному совету. Перед участниками стояла цель — обучить членов жюри какому-то навыку и тем самым продемонстрировать, насколько хорошо они умеют применять методы обучения в реальной жизни. Так, команда из Балакова учила технике оригами, кировчане подготовили мастер-класс по новогодним украшениям, череповецкие коллеги научили правильно варить кофе, а наставники из Волхова провели коммуникационную игру.
Жюри оценивало разнообразие приемов и методов обучения, продуманность и эффективность действий, творческий подход и контакт с «обучающимися».
По итогам конкурса лучшим наставником Группы «ФосАгро» в 2022 году признан аппаратчик синтеза цеха по производству аммиака №1 (Череповецкий комплекс АО «Апатит») Сергей Корнейчук.
Суперфинал следующего года пройдет в Череповце, на предприятии, которое представлял победитель. А сам Сергей Корнейчук займет место в составе жюри. Точно также было и в этом году. Лучший наставник 2021 года волховчанин Анатолий Рябинин, победив в конкурсе привез суперфинал-2022 в Волхов, и перешел в разряд экспертов. Кстати сегодня на предприятиях «ФосАгро» около полутора тысяч наставников.
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