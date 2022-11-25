Донецк, 25 ноября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Майорск в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 25 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Уточняется, что обстрел Майорска со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 13:15 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, рассказавшего о помощи Киеву.