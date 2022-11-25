Шадаев предложил запустить в России программу поддержки создания отечественных игр

Якутск, , 14:00 — REGNUM Ключевым пунктом в создании игр является игровой движок, и данный аспект уже обсуждается в рамках дискуссий об импортозамещении. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в ходе форума «Цифровой алмаз» заявил глава Минфицры РФ Максут Шадаев.

Видеоигры Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

«Следующий шаг — это игровая индустрия, и тут мы тоже предлагаем запускать программу поддержки разработки отечественных игр. И конечно, самое главное для нас, мы сегодня тоже это обсуждали, это движок, потому что понятно, что игры делаются на движках», — сказал Шадаев.

По его словам, на сегодняшний день в России используются зарубежные игровые движки, и по этой причине разработчики игр из России «всё равно находятся в зависимости от зарубежных держателей движков»: «И, конечно, я надеюсь, что до конца года мы объявим о том, что мы выбрали компанию, которая будет делать российский игровой движок. Сейчас у нас ведутся переговоры, я считаю, что мы близки уже к согласованию при том, что очень важно, что, скорее всего, эта разработка будет делаться за счет средств самой компании».