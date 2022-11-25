Стокгольм, 25 ноября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Объявление о повышении ключевой ставки в Швеции является главной темой нескольких ведущих газет страны 25 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

По мнению аналитиков, повышение ставки Риксбанка на 75 базисных пунктов было ожидаемо, но нервозность шведских домохозяйств значительно возрастает, пишет издание Sydsvenskan.

«Мало, кто сможет остаться незатронутым этим решением», — отмечают журналисты, ссылаясь на то, что электроэнергия в Швеции стоит рекордно дорого, процентные ставки по ипотечным кредитам поднимаются на совершенно новый уровень, а инфляция стремительно толкает вверх цены на продукты.

В редакционной статье газеты DI отмечается, что инфляция, вероятно, будет характеризовать работу нынешнего созыва риксдага и ограничит возможности министра финансов Швеции Элизабет Свантессон. Но это не должно мешать правительству проводить структурные реформы, способствующие развитию предпринимательства и экономическому росту, считают в газете.