Стокгольм, 25 ноября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Все государственные служащие в Швеции должны быть обязаны в будущем сообщать о лицах без документов. Об этом в интервью газете Arbetet заявил председатель правового комитета риксдага Ричард Йомсхоф.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

В Соглашении Тидё правящие партии и Шведские демократы предложили обязать муниципалитеты и власти информировать Миграционное агентство и Полицейское управление, когда они вступают в контакт с людьми, которые находятся в Швеции без разрешения на нелегальной основе.

На какие профессиональные группы должно распространяться обязательство, пока не выяснено.

Предложение новых властей Швеции подверглось резкой критике, в частности, со стороны медицинских работников, которые считают, что оно может повлиять на безопасность пациентов, которые будут избегать обращений за помощью, если чувствуют, что у них есть проблемы с документами.