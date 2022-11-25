Кишинёв, 25 ноября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Более половины жителей Молдавии считают, что стране не нужно вступать в НАТО. Об этом свидетельствует социологический опрос, данные которого 25 ноября обнародовал Институт развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По данным исследования, против вступления в Североатлантический альянс высказались 57,5% опрошенных. За вступление в этот военный блок высказались 22,4% респондентов. Остальные не ответили на вопрос.

Сообщается, то исследование организовал центр социологических исследований CBS-Researc по заказу IDIS. Опрос проходил с 30 октября по 20 ноября. Были опрошены 1015 человек. Погрешность исследования оценивается в районе 3%.

Стоит отметить, соцопрос, проведённый CBS-Researc в Молдавии месяцем ранее, показал, что против вступления страны в Североатлантический альянс высказались 59,9% опрошенных. За были 30,4% респондентов.