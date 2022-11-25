Анкара, 25 ноября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Объемы грузовых перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) по итогам 2022 года могут в шесть раз превысить показатели прошлого года, заявил 25 ноября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

U. S. Department of State Мевлют Чавушоглу

Так, на министерской встрече по развитию международных транспортных маршрутов между Азербайджаном, Грузией, Казахстаном и Турцией, Чавушоглу заявил, что на сегодняшний день самые крупные объемы грузов в мире перевозятся между Азией и Европой, хотя ТМТМ остается наиболее коротким и выгодным маршрутом для грузоперевозок.

«Чтобы в полной мере воспользоваться шансом нарастить перевозки, нашим странам важно устранить преграды на пути торговли и сообщения», — цитирует его телеканал TRT.

Он также отметил, что значимость безопасных транспортных связей, в том числе в рамках ТМТМ, возрастает в связи со сбоями в международных цепочках поставок грузов.