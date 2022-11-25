Орбан рассказал, когда Венгрия одобрит вхождение Швеции и Финляндии в НАТО
Орбан рассказал, когда Венгрия одобрит вхождение Швеции и Финляндии в НАТО
Будапешт,
25 ноября 2022, 13:54 — REGNUM Венгрия ратифицирует заявки Швеции и Финляндии в НАТО в начале следующего года. Об этом, как передает агентство Bloomberg, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
Виктор Орбан
European People's Party
Это произойдет во время первой сессии парламента в январе, сказал Орбан журналистам во время пресс-брифинга в Словакии.
Напомним, что Венгрия и Турция — единственные страны НАТО, не ратифицировавшие заявки Швеции и Финляндии.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган требовал от Швеции ужесточение антитеррористических усилий.
История вопроса
Американский президент Джо Байден передал на ратификацию в Сенат Конгресса США протоколы о принятии Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Указанные документы касаются внесения изменений в договор НАТО от 1949 года. В американской администрации отметили, что полная ратификация протоколов позволит Стокгольму и Хельсинки стать законными членами этого военного блока.