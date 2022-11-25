Будапешт, 25 ноября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Венгрия ратифицирует заявки Швеции и Финляндии в НАТО в начале следующего года. Об этом, как передает агентство Bloomberg, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

European People's Party Виктор Орбан

Это произойдет во время первой сессии парламента в январе, сказал Орбан журналистам во время пресс-брифинга в Словакии.

Напомним, что Венгрия и Турция — единственные страны НАТО, не ратифицировавшие заявки Швеции и Финляндии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган требовал от Швеции ужесточение антитеррористических усилий.