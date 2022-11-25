Москва, 25 ноября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, рассказавшего о помощи Киеву.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«НАТО — соучастник преступлений киевского режима», — написала Захарова в телеграм-канале.

Она ответила на заявление Столтенберга, признавшегося, что НАТО смогло значительно расширить производство в Восточной Европе вооружений и боеприпасов советских образцов, необходимых киевскому режиму.