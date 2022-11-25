Опрос: 51% жителей во Франции беспокоит рост расходов на новогодние праздники

Париж, , 13:43 — REGNUM По данным исследования Ifop, значительное увеличение расходов на праздники беспокоит 51% жителей Франции, передает BFM TV.

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Перспектива очень значительного увеличения расходов на подарки и праздничный стол становится источником волнения для 51% жителей Франции. Степень беспокойства достигла беспрецедентного уровня, подчеркивает исследовательский институт, поскольку она составляла 47% в 2021 году и 39% в 2020 году.

Количество французов, которые не дарят рождественские подарки своим близким, значительно выросло: 18% против 10% в 2021 году. Причем эта тенденция коснется семьи (22%), а также дружеского круга (63%) и профессионального круга (87%).

Согласно исследованию, средний бюджет, выделенный на подарки, упал до 386 евро, что на 5,4% меньше, чем в 2021 году (408 евро). Кроме того, 71% французов думают о сокращении бюджета на праздничный стол.

Исследование проводилось онлайн с 18 по 21 ноября 2022 года с выборкой из 1006 жителей, представляющих население Франции в возрасте 18 лет и старше.