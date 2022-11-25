Многодетным матерям в Кабардино-Балкарии установят новые суммы выплат

Нальчик, , 13:41 — REGNUM В Кабардино-Балкарии увеличат выплаты многодетным матерям, удостоенным медали «Материнская слава». С предложением поднять сумму выплат втрое выступил глава региона Казбек Коков. Размер единовременной выплаты при награждении медалью составит 30 тыс. рублей за каждого ребенка, вместо ранее выплачиваемых 10 тыс. рублей. Предложение главы субъекта РФ направлено для рассмотрения в парламент КБР.

Нина Ватолина. Слава матери-героине! 1944

«В настоящее время матери, достойно воспитавшие пятерых и более детей, получают единовременное вознаграждение в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка. Новым законопроектом предусмотрено трехкратное увеличение данной суммы. <…> Теперь на каждого ребенка выплата составит 30 тысяч рублей. Так, например, семья с пятью детьми единовременно получит вместо 50 тысяч рублей — 150 тысяч», — говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

Напомним, вопрос о решении повысить размер выплат матерям, награжденным медалью «Материнская слава», был поднят в преддверии Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября. Казбек Коков сегодня, 25 ноября, вручит медали женщинам, достойно воспитавшим пятерых и более детей.