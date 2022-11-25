Москва, 25 ноября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Дипломат Михаил Галузин освобождён от должности посла России в Японии и назначен заместителем министра иностранных дел РФ. Соответствующие указы президента России Владимира Путина опубликованы 25 ноября на официальном портале правовой информации.

Посольство Российской Федерации в Японии Михаил Галузин

«Назначить Галузина Михаила Юрьевича заместителем министра иностранных дел РФ», — говорится в тексте одного из указов.

Во втором указе говорится, что Галузин освобождён от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, послом России в Японии Галузин был с января 2019 года. Ранее он был послом России в Папуа — Новой Гвинее. На дипломатической работе Галузин находится с 1983 года.

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