Столтенберг заявил, что рассчитывает на расширение главами МИД НАТО в Бухаресте помощи Киеву

Брюссель, , 13:40 — REGNUM В ходе своего заседание в Бухаресте главы министерств иностранных дел стран — участниц Североатлантического альянса (НАТО), возможно, примут решение о расширении нелетальной помощи режиму Киева. Об этом 25 ноября заявил на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я ожидаю, что главы МИД увеличат нелетальную помощь [Киеву], включая зимнюю одежду, горючее, медикаменты», — сказал он.

При этом также генсек НАТО уточнил, что, по его словам, специалисты стран — членов альянса, включая системы противовоздушной обороны, не ведут работы на захваченной Киевом территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.