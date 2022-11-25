Лондон, 25 ноября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. У ВСУ есть всё необходимое для продолжения наступления в зимнее время года. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью интернет-изданию The Daily Beast, опубликованном 24 ноября.

Richard Townshend Бен Уоллес

«Нужно продолжать давление, сохранять темп. <…> В интересах Киева сохранять темп зимой. У них есть 300 тыс. единиц арктического боевого снаряжения, полученного ими от международного сообщества», — заявил глава оборонного ведомства.

Уоллес также сообщил о готовности дать советы о продолжении наступления своим киевским коллегам, с которыми он беседует «почти каждую неделю».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Великобритания передаст киевскому режиму 35 спецмашин и 3 млн фунтов стерлингов (~$3,6 млн).

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