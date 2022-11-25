Мариуполь, ДНР, 25 ноября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Мариуполе произошёл взрыв у здания администрации города, сообщает 25 ноября штаб территориальной обороны ДНР.

Александр Погожев ИА REGNUM Флаги ДНР

Уточняется, что взрыв произошёл вечером 24 ноября из-за заминированного автомобиля. В результате происшествия погиб мужчина, его личность установлена. Им оказался 36-летний местный житель.

Правоохранительные органы проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.