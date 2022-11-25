В Мариуполе 24 ноября возле здания администрации взорвался автомобиль
В Мариуполе возле здания администрации взорвался автомобиль, погиб мирный житель
Мариуполь, ДНР,
25 ноября 2022, 13:33 — REGNUM В Мариуполе 24 ноября в районе здания администрации взорвался автомобиль, погиб один человек, сообщили 25 ноября в штабе территориальной обороны ДНР.
Мариуполь
Никита Третьяков © ИА REGNUM
«Двадцать четвертого ноября около 19:00 (совпадает тс мск) в городе Мариуполе в районе расположения здания администрации города по улице Громовой произошел взрыв автомобиля», — говорится в телеграм-канале штаба.
Отмечается, что при проведении осмотра места происшествия обнаружены останки лица мужского пола. Личность погибшего установлена, им оказался 36-летний местный житель.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.