Мариуполь, ДНР, 25 ноября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Мариуполе 24 ноября в районе здания администрации взорвался автомобиль, погиб один человек, сообщили 25 ноября в штабе территориальной обороны ДНР.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

«Двадцать четвертого ноября около 19:00 (совпадает тс мск) в городе Мариуполе в районе расположения здания администрации города по улице Громовой произошел взрыв автомобиля», — говорится в телеграм-канале штаба.

Отмечается, что при проведении осмотра места происшествия обнаружены останки лица мужского пола. Личность погибшего установлена, им оказался 36-летний местный житель.