Москва, , 13:33 — REGNUM Нападающий московского хоккейного клуба «Спартак» Дмитрий Сидляров перешёл во владивостокский «Адмирал» в обмен на форварда Марка Вербу. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба московской команды.

Хоккей Fanny Schertzer

27-летний Сидляров в сезоне 2022/23 сыграл 23 матча в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) за «Химик» и набрал 28 очков — 15 шайб и 13 голевых передач. За «Спартак» он провёл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) три матча и результативными действиями не отметился.

24-летний Верба провёл 19 матчей за «Адмирал» в которых очков не набрал. В прошлом сезоне он стал одним из лидеров КХЛ по количеству силовых приёмов (147).