Боррель: США ставят производителей ЕС в невыгодное положение
Боррель заявил, что США ставят производителей ЕС в невыгодное положение на мировом рынке
Москва,
25 ноября 2022, 13:32 — REGNUM Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Вашингтон отреагировать на опасения европейцев в связи с высокими ценами на американский газ, сообщает 25 ноября газета Politico.
Жозеп Боррель
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Также он отметил высокие субсидии правительства США, которые ставят производителей ЕС в невыгодное положение на мировом рынке.
«Наши друзья — американцы — принимают решения, которые влияют на европейцев в экономическом плане», - заявил Боррель.
ИА REGNUM ранее сообщало, введение ограничений в ответ на вводимые Евросоюзом санкции является ошибкой, заявил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
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История вопроса
После государственного переворота в Киеве и референдума о вхождении Крыма в состав России в 2014 году США, Евросоюз и ряд других стран начали вводить антироссийские санкции, касающиеся как конкретных граждан Российской Федерации, так и компаний. С годами страны Запада только усиливали антироссийские санкции, ища для этого новые поводы. Так, власти США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы и, хотя обвинения так и не получили подтверждения, ввели новые санкции. Также Россию обвиняли на Западе в кибератаках и вводили за это санкции. После инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, который якобы был отравлен российскими агентами (подтверждения этому так и не были найдены), был введен очередной пакет санкций против России.
Российские власти как могли отвечали на санкции со стороны Запада. Наиболее жесткие контрмеры - это эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ. Также Россия стала запрещать въезд на свою территорию ряду официальных лиц США, Канады, Японии и Евросоюза.