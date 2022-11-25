Боррель заявил, что США ставят производителей ЕС в невыгодное положение на мировом рынке

Москва, , 13:32 — REGNUM Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Вашингтон отреагировать на опасения европейцев в связи с высокими ценами на американский газ, сообщает 25 ноября газета Politico.

Жозеп Боррель Exteriores.gob.es

Также он отметил высокие субсидии правительства США, которые ставят производителей ЕС в невыгодное положение на мировом рынке.

«Наши друзья — американцы — принимают решения, которые влияют на европейцев в экономическом плане», - заявил Боррель.

ИА REGNUM ранее сообщало, введение ограничений в ответ на вводимые Евросоюзом санкции является ошибкой, заявил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Читайте подробнее: Боррель назвал ошибкой ответные санкции против Евросоюза