Москва, 25 ноября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Вашингтон отреагировать на опасения европейцев в связи с высокими ценами на американский газ, сообщает 25 ноября газета Politico.

Exteriores.gob.es Жозеп Боррель

Также он отметил высокие субсидии правительства США, которые ставят производителей ЕС в невыгодное положение на мировом рынке.

«Наши друзья — американцы — принимают решения, которые влияют на европейцев в экономическом плане», - заявил Боррель.

ИА REGNUM ранее сообщало, введение ограничений в ответ на вводимые Евросоюзом санкции является ошибкой, заявил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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