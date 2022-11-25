Алиев обвинил Иран в отсутствии школ с обучением на азербайджанском языке

Баку, , 13:37 — REGNUM В Иране нет школ с обучением на азербайджанском языке, зато есть преподавание на армянском. Об этом 25 ноября заявил на международной конференции в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ильхам Алиев President.az

«Мы поднимаем вопрос обучения на азербайджанском языке в иранских школах, так как в противном случае азербайджанцы Ирана утрачивают литературный компонент языка, азербайджанский язык остаётся лишь на уровне бытового», — сказал Алиев.

При этом он подчеркнул, что не считает вынос данного вопроса на обсуждение вмешательством Баку во внутренние дела других стран. Президент добавил, что в Азербайджане работают 340 школ, где преподают на русском языке, и десять школ с обучением на грузинском.

Напомним, один из регионов Ирана называется Восточный Азербайджан. В нём подавляющая часть населения — азербайджанцы. Согласно открытым данным, в регионе проживает около 3 млн человек.