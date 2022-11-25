Донецк, , 13:29 — REGNUM Российские войска продвигаются практически по всей линии фронта, сообщил 25 ноября врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики Цитата из видео опубликованного на странице Дениса Пушилина Вконтакте

В эфире телеканала «Россия 1» он рассказал о ситуации на линии соприкосновения и непростых условиях, в которых ведутся боевые действия.

«Наши подразделения работают в непростых условиях, в том числе и погодных условиях, тем не менее продвигаются», — сказал Пушилин.

По его словам, на севере республики противник пытается прощупать российские позиции, ищет слабые места.

«Но мы сейчас в состоянии адекватно реагировать, и после каждой контратаки противника мы также продвигаемся вперед, стараемся улучшать наши позиции», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Денис Пушилин рассказал о наступлении на авдеевском и угледарском направлениях, а также успешных боях на территории Марьинки.