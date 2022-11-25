Донецк, 25 ноября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Российские войска продвигаются практически по всей линии фронта, сообщил 25 ноября врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Цитата из видео опубликованного на странице Дениса Пушилина Вконтакте Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики

В эфире телеканала «Россия 1» он рассказал о ситуации на линии соприкосновения и непростых условиях, в которых ведутся боевые действия.

«Наши подразделения работают в непростых условиях, в том числе и погодных условиях, тем не менее продвигаются», — сказал Пушилин.

По его словам, на севере республики противник пытается прощупать российские позиции, ищет слабые места.

«Но мы сейчас в состоянии адекватно реагировать, и после каждой контратаки противника мы также продвигаемся вперед, стараемся улучшать наши позиции», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Денис Пушилин рассказал о наступлении на авдеевском и угледарском направлениях, а также успешных боях на территории Марьинки.