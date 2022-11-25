Москва, 25 ноября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. За комментариями по ситуации с «оседанием» на территории б. УССР российского газа, который предназначается для потребителей Молдавии, стоит обратиться в российскую компанию «Газпром». Об этом 25 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Он подчеркнул, что Газпром в своё заявлении хорошо обозначил свою позицию на этот счёт.

«Вы слышали заявление Газпрома. Контакты идут по их линии, поэтому нужно туда обращаться», ― сказал официальный представитель Кремля.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российской компании «Газпром» заявили, что часть газа, который поставляется для потребителей в Молдавии, «оседает» на территории б. УССР. Если дисбаланс передачи газа транзитом в Молдавию сохранится, Газпром пригрозил сократить поставки.

В свою очередь глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что Молдавия не имеет возможностей для хранения невостребованного газа, поэтому с ноября хранит часть российских поставок на территории б. УССР.