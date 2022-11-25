Мадрид, 25 ноября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Специалисты государств-членов НАТО не обслуживают системы ПВО и других систем вооружений на территории бывш. УССР. Об этом 25 ноября в ходе брифинга заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Когда необходимы специалисты для управления этими системами, будь это системы ПВО или другие, то [киевские] специалисты проходили подготовку в странах НАТО… Но персонал НАТО не осуществлял работы на территории, подконтрольной киевскому режиму. Это еще раз подчеркивает, что НАТО не является частью конфликта», — заявил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО сообщил о необходимости наращивания поставок оружия ВСУ, добавив, что это является приоритетом для альянса.

Напомним, что 21 ноября генсек НАТО по ошибке призвал «не поддерживать Киев».

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