Москва, , 13:21 — REGNUM Проблема «осевшего» по пути в Молдавию газа отражена в заявлении Газпрома, заявил 25 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он напомнил, что по этой теме прозвучало заявление Газпрома.

«Контакты идут по их линии, поэтому нужно туда обращаться. Позиция Газпрома хорошо была обозначена в их заявлении», — рассказал Песков журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, Газпром выступил с заявлением, в котором говорилось об «оседании» части направляемого в Молдавию газа через ГИС «Суджа» на территории бывш. УССР. В правительстве Молдавии ответили, что недостающие объёмы остаются на хранение в качестве запаса.