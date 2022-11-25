Москва, 25 ноября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Проблема «осевшего» по пути в Молдавию газа отражена в заявлении Газпрома, заявил 25 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он напомнил, что по этой теме прозвучало заявление Газпрома.

«Контакты идут по их линии, поэтому нужно туда обращаться. Позиция Газпрома хорошо была обозначена в их заявлении», — рассказал Песков журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, Газпром выступил с заявлением, в котором говорилось об «оседании» части направляемого в Молдавию газа через ГИС «Суджа» на территории бывш. УССР. В правительстве Молдавии ответили, что недостающие объёмы остаются на хранение в качестве запаса.