Правительство Великобритании может запретить въезд некоторым иностранным студентам

Лондон, , 13:21 — REGNUM Возможность запрета на въезд иностранных студентов, которые не смогли поступить в лучшие британские университеты, рассматривает правительство Великобритании во главе с премьер-министром Риши Сунаком для ограничения притока мигрантов в страну. Об этом 25 ноября сообщает газета The Times.

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Уточняется, что в настоящее время правительством страны рассматриваются все возможности для ограничения притока мигрантов после сообщений британского Бюро национальной статистики о рекордном притоке мигрантов в Британию.

Также указывается, что одной из таких мер может стать ограничение для иностранных студентов на привоз с собой в Британию членов семьи, так как по стоянию на октябрь в страну приехало рекордное число иностранных студентов — 476 тысяч человек, что на 76% больше по сравнению с 2019 годом, с которыми приехали 116 тысяч членов их семьей.

При этом отмечается, что самое больше количество иностранных студентов принимается такими вузами Великобритании, как University College London, King’s College London, University of Manchester и Coventry University.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Великобритания предоставит киевскому режиму 35 спецмашин и 3 млн фунтов стерлингов ($3,6 млн) для восстановления инфраструктуры.