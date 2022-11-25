Киевские каратели обстреляли Троицкое в Донецкой Народной Республике

Донецк, , 13:20 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли Троицкое в Донецкой Народной Республике, сообщили 25 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:00 — н. п. Сухая Балка — н. п. Троицкое: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 ноября Кировский и Петровский районы Донецка, а также Зайцево, Горловка и Макеевка были обстреляны киевскими боевиками.

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