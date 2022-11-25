Бишкек, 25 ноября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Киргизии есть группа людей, которые готовы разрушить государство за деньги иностранцев и олигархов. Об этом 25 ноября на первом народном курултае (собрании) заявил премьер-министр Акылбек Жапаров.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

По словам высокопоставленного чиновника, эти люди «называют себя оппозицией» и «прикрываются лозунгами о демократии».

Также глава правительства отметил, что некоторые местные СМИ и некоммерческие организации «превратили политику в шоу».

«Они придираются ко всему, что делают власти Киргизии. Их интересует судьба народа? Нет. На Западе ни один человек не скажет ни слова против безопасности страны», — подчеркнул Жапаров и добавил, что «борьба с государственными изменниками будет продолжаться».

ИА REGNUM напоминает, что за последний месяц в Киргизии арестовали около 30 политиков, гражданских активистов и интернет-блогеров, выступающих против передачи водохранилища «Кемпир-Абад» Узбекистану. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Отметим, что в соответствии с межправительственным соглашением, которое недавно одобрили узбекский и киргизский парламенты, Узбекистан получит 4 485 га земель под Кемпир-Абадским водохранилищем, а Киргизии отойдёт 19 699 га территорий на границе двух стран.